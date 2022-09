Pasmo porażek Putina. Co się dzieje z rosyjskim dyktatorem?

Chiński prezydent również spotkał się na szczycie SOW z rosyjskim przywódcą. Xi poruszył na spotkaniu z Putinem kwestię konfliktu w Ukrainie. Według "Die Zeit" uwagi i pytania Xi można rozumieć jako "subtelne ostrzeżenie" kierowane do Putina. Według "Der Spiegel" Xi na szczycie "zademonstrował swoją siłę", co również upokorzyło rosyjskiego prezydenta. Putin starał się dyplomatycznie wybrnąć z sytuacji, ale nie do końca mu się to udało.