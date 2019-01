Pasażer chciał porwać samolot? Zażądał, by lecieć do Afganistanu

Pasażer samolotu, lecącego z Surgutu do Moskwy zażądał, by pilot zmienił trasę lotu i leciał do Afganistanu.

Informacje podała agencja Interfax.

Prawdopodobnie chodzi o samolot pasażerski Boeing-737 należący do Aerofłotu, który wyruszył z Surgut o 13.00 czasu moskiewskiego.