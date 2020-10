Partyjni działacze w państwowych spółkach. Raport-widmo, do którego nikt nie chce się przyznać

Ministerstwo Aktywów Państwowych kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina odcina się od tajemniczego raportu, który ma dotyczyć obsady spółek skarbu państwa przez ludzi związanych z obozem władzy. O takim raporcie mówili niedawno politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Sprawa wywołała burzę nie tylko w mediach, ale przede wszystkim w samej Zjednoczonej Prawicy. Dotarliśmy do pism w tej sprawie.

Druga połowa września, kilka tygodni temu. Wiceminister sprawiedliwości i jeden z liderów Solidarnej Polski Sebastian Kaleta wywołuje nie lada zamieszanie w PiS. Twierdzi publicznie, że w czasie burzliwych negocjacji na temat kształtu koalicji rządzącej i dalszych losów Zjednoczonej Prawicy powstał tajemniczy "raport", dotyczący wpływów poszczególnych partii koalicyjnych w spółkach Skarbu Państwa.

Co miało z niego wynikać? A no to, że - zdaniem Kalety - udział ludzi związanych z partią Zbigniewa Ziobry w spółkach jest "skromny", dużo skromniejszy od wpływów nie tylko działaczy PiS i Porozumienia Jarosława Gowina, ale także osób... związanych z Platformą Obywatelską i PSL.

- Mam pewną informację co do tego, jaką rolę w spółkach Skarbu Państwa odgrywają ludzie związani z Solidarną Polską. Okazuje się, że w mediach powielane są fałszywe narracje o rzekomych wpływach Solidarnej Polski, bo udział naszej partii w spółkach jest skromny. Zarzuty wobec Solidarnej Polski są fałszywym obrazem - przekonywał wówczas Wirtualną Polskę Sebastian Kaleta.

Wiceminister wywołał burzliwą reakcję nie tylko polityków opozycji i dziennikarzy zaskoczonych szczerością Kalety, ale także polityków PiS. - Ręce mi opadły, jak tego słuchałem - mówił nam wtedy jeden z rozmówców z partii rządzącej.

Podział "łupów" w spółkach. Nikt nie chce się przyznać

Współpracownik Zbigniewa Ziobry odsłonił polityczną kuchnię, którą politycy partii rządzącej woleliby trzymać za kotarą. Do tej pory nikt z PiS do wiedzy o dokumencie, o którym mówił polityk Solidarnej Polski, nie chce się przyznać.

Politycy opozycji od razu podchwycili temat. Domagali się publicznego przedstawienia "raportu", o którym mówi wiceminister sprawiedliwości. Dla przeciwników PiS słowa jednego z liderów Solidarnej Polski stanowią dowód na to, jak rządzący wykorzystują spółki Skarbu Państwa do obsadzania swoimi ludźmi intratnych stanowisk za publiczne pieniądze.

Spośród przedstawicieli opozycji zareagowała posłanka PO Agnieszka Pomaska. 23 września zwróciła się do nadzorującego państwowe spółki szefa MAP i wicepremiera Jacka Sasina, by udzielił informacji o "audycie spółek Skarbu Państwa wskazującym, w których spółkach są ludzie związani z partiami: Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska". Pismo w tej sprawie publikujemy poniżej.

WP PO (WP)

6 października resort przesłał odpowiedź. Dotarliśmy do niej. Dyrektor Departamentu Komunikacji MAP poinformował krótko w odpowiedzi na zapytanie parlamentarzystki PO, że Ministerstwo Aktywów Państwowych "nie sporządzało ani nie jest w posiadaniu dokumentu, o którym mowa we wniosku".

WP PO (WP)

Wniosek? Minister aktywów państwowych odcina się od twierdzeń - również ze strony polityków obozu władzy - że to on właśnie stoi za przygotowaniem raportu obrazującego podział wpływów w spółkach skarbu państwa. Wtedy to jego nieoficjalnie wskazywali niektórzy politycy PiS, a także zorientowani w sprawie dziennikarze.

Kto zatem stworzył ów dokument, nad którym pochylić się miał sam Jarosław Kaczyński? "Ziobryści" nieoficjalnie twierdzą, że raport dotyczący obsady spółkach powstał w Kancelarii Premiera.

Zapytaliśmy o to rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego, Piotra Muellera. Ten uciął krótko: - W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie ma takiego raportu. Nic mi nie wiadomo o powstaniu takiego dokumentu.

Polityk PiS: To jest niebywałe

"Raport", o którym mówił wiceminister Sebastian Kaleta, to - jak twierdzą zarówno "ziobryści", jak i politycy Porozumienia Gowina - kilkustronicowy dokument z tabelkami zawierającymi nazwiska osób związanych z poszczególnymi partiami. Obok każdego nazwiska z tabelki widnieje w nim nazwa państwowej firmy - spółki Skarbu Państwa - w której dana osoba z partyjnego klucza sprawuje dziś funkcje.

- Dokument widzieli m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Sobolewski (PiS), Patryk Jaki (Solidarna Polska), Marcin Ociepa (Porozumienie) i kilka innych osób. Na Nowogrodzkiej ten "papier" jest doskonale znany - twierdzą nasi informatorzy.

Tyle że do dziś nikt nie chce się przyznać do stworzenia dokumentu. - To jest niebywałe. Nie chcę wciągać się w tę dyskusję z udziałem naszych koalicjantów. Nie znam takiego raportu. Trzeba przeciąć tego typu dywagacje, bo dla polityków PiS są one zadziwiające - powiedział w rozmowie z reporterem WP w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.