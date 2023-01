Party Bus "Witamy w Chippendales" już na ulicach Warszawy

Gdzie możesz spotkać słynny autobus "Witamy w Chippendales"?

Jeżeli chcesz odbyć wyjątkową podróż autobusem "Witamy w Chippendales" w Warszawie, Party Bus jeździ na trasie pl. Wilsona - pl. Zawiszy i Rondo Daszyńskiego - Plac Wilsona. Autobus na tych odcinkach wozi wszystkich chętnych za darmo od 11 do 31 stycznia w godzinach 16-23, z wyłączeniem 18 i 25 stycznia. Zatem wybierając się na domówkę czy do klubu w tej okolicy możecie od razu wprawić się w imprezowy nastrój. Nie każdy też miał okazję przejechać się londyńskim double-deckerem. Jednocześnie można poczuć klimat serialu, co niewątpliwie zachęci wszystkich podróżujących do zgłębienia historii najsłynniejszej grupy tancerzy.