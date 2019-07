Parlament Europejski wybiera nowego przewodniczącego

Po 9 rozpoczęło się posiedzenie Europarlamentu, na którym posłowie wybierają nowego szefa. Pierwsza tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia, ponieważ żaden z kandydatów nie dostał wymaganej większości głosów. Ale zgodnie z oczekiwaniami najwięcej głosów dostał lider wyścigu włoski socjalista David Sassoli.

Kandydaturę Sassolego wysunęli we wtorek wieczorem frakcja Socjalistów i Demokratów. Była to nieoczekiwana informacja, bo wcześniej we wtorek w Brukseli pojawiły się nieoficjalne informacje, że szefem europarlamentu - zgodnie z ustaleniami przywódców wypracowanymi podczas unijnego szczytu - ma zostać na pierwsze dwa i pół roku socjalista Bułgar Sergej Staniszew, a później niemiecki chadek Manfred Weber. Wskazań tych nie ogłoszono publicznie, bo PE sam wybiera swojego przewodniczącego.