Parlament Europejski. Ewa Kopacz na ważnym stanowisku

Ewa Kopacz została wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Nowej posady pogratulował jej na Twitterze Jarosław Wałęsa.

Jednak, jak wynika z relacji RMF FM, niektórzy politycy PO nie są zadowoleni z takiego wyboru. Wskazują na to, że Kopacz nie mówi po angielsku, co powinno być wymagane na takim stanowisku. Inni zwracają uwagę na to, że ta kandydatura może być elementem rywalizacji z Beatą Szydło. Jej nazwisko również pojawiało się w loterii nazwisk polityków do obsadzenia funkcji w Brukseli.