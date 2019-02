Papież Jan Paweł II tuszował sprawę molestowania w kościele? Szokujące słowa papieża Franciszka o jego poprzedniku

Papież Jan Paweł II miał „odłożyć do archiwum” dokumenty świadczące o niewolnictwie seksualnym w jednym z kobiecych zakonów. Słowa Papieża Franciszka szokują oraz podważają autorytet św. Jana Pawła II.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Papież Franciszek o tuszowaniu przestępstw seksualnych przez Jana Pawła II oraz działaniach Benedykta XVI. (East News)

Papież Franciszek i jego anegdota

Papież Franciszek na pokładzie samolotu lecącego z Abu Zabi do Rzymu zorganizował konferencję prasową. W jej trakcie padło bardzo trudne pytanie dotyczące przestępstw seksualnych w Kościele. Papież Franciszek, udzielając na nie odpowiedzi, posłużył się kontrowersyjną anegdotą: „kard. Joseph Ratzinger miał wszystkie dokumenty dotyczące zgromadzenia, w którym dochodziło do nadużyć seksualnych i ekonomicznych. Udał się do nich, ale natrafił na przeszkody i nie mógł do nich dotrzeć. Papież Jan Paweł II, który pragnął poznać prawdę, poprosił go o spotkanie. Joseph Ratzinger przedstawił na nim dokumentację, wszystkie zebrane papiery. Gdy wrócił, powiedział do swojego sekretarza: "daj to do archiwum, wygrała druga partia”. Słowa o tuszowaniu przez papieża Jana Pawła II przestępstw seksualnych zszokowały wiele osób. Po raz pierwszy w historii Kościoła padło negatywne stwierdzenie dotyczące działania papieża.

Dodatkowo taki sposób przedstawienia postaci Jana Pawła II podważa jego autorytet oraz wieloletnie nauczanie. Warto pamiętać, że to właśnie papież Franciszek kanonizował (ogłosił świętym) Jana Pawła II. Nie wiadomo, czy znał wówczas kulisy sprawy, o której opowiedział w anegdocie.

Papież Franciszek – wiele pytań dotyczących anegdoty

Słowa Papieża Franciszka wzbudziły wiele emocji, ale przyniosły również wiele pytań. Nie wiadomo, jakie stowarzyszenie miał na myśli, ani kiedy miało dojść do spotkania Jana Pawła II z kardynałem Josephem Ratzingerem. Odpowiedzi na nie próbuje udzielić Stolica Apostolska. Papież Franciszek miał mieć na myśli siostry kontemplacyjne, należące do powstałej w 1975 roku Wspólnoty Św. Jana, a dokładniej do powstałego w 2009 roku żeńskiego odłamu wspólnoty, który z nakazu papieża Benedykta XVI został rozwiązany w 2013 roku. Powodem podjęcia takiej decyzji były zarzuty o molestowaniu, którego miał dopuszczać się założyciel wspólnoty, ojciec Marie-Dominique Philippe.

Jeżeli Papież Franciszek miał na myśli właśnie to stowarzyszenie, to pojawia się pewna niezgodność. Odłam żeński powstał w 2009 roku, czyli 5 lat po śmierci Jana Pawła II, a skoro Benedykt XVI miał wiedzieć o przestępstwach we wspólnocie od co najmniej kilku lat, to dlaczego zwlekał z jej rozwiązaniem aż do 2013 roku?

Kolejnym ciosem w wiarygodność Kościoła jest stanowisko Stolicy Apostolskiej tłumaczące, co miał na myśli papież Franciszek, używając sformułowania „niewolnictwo seksualne”. Zdaniem Stolicy Apostolskiej słowa papieża Franciszka należy rozumieć jako manipulację, czyli formę nadużycia władzy przejawiającą się m.in. pod postacią nadużyć seksualnych.

Papież Franciszek – czemu miała służyć anegdota?