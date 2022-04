Papież Franciszek z wizytą w Kazachstanie. Jest oficjalne potwierdzenie

II Kongres miał miejsce we wrześniu 2006 roku w specjalnie wybudowanym na to wydarzenie Pałacu Pokoju i Pojednania. Tematami przewodnimi były: wolność i szacunek dla wyznawców innych religii oraz rola przywódców religijnych we wzmacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. W dokumencie końcowym zadeklarowano wzmocnienie roli przywódców religii światowych i tradycyjnych w tworzeniu porządku globalnego. Uczestnicy II Kongresu przyjęli także wspólną deklarację wzywającą przedstawicieli wszystkich religii i grup etnicznych do zapobiegania konfliktom na tle różnic kulturowych i religijnych.