Papież Franciszek otworzył amazoński synod biskupów dla Amazonii. Wielkie kontrowersje

Otwierając kontrowersyjny synod Papież wezwał biskupów, by "nie dali stłamsić się popiołem strachu w obronie kościelnego status quo". Na agendzie spotkania m.in. wyświęcanie żonatych na księży i rola kobiet w Kościele.

Podczas mszy inaugurującej Synod dla Amazonii, papież wygłosił homilię, w której zaapelował do biskupów o porzucenie strachu przed zmianami. Komentując słowa Jezusa o tym, że przyszedł na Ziemię aby przynieść wieczorną bryzę, lecz ogień na Ziemię.

- Jeśli wszystko pozostanie takie, jakim jest, jeśli nasze dni wymierza hasło "zawsze tak było", to dar miłości zanika, przytłumiony popiołami strachu i troską o obronę status quo - powiedział Franciszek - W żadnym wypadku Kościół nie może się ograniczyć do duszpasterstwa "zachowawczego", przeznaczonego dla tych, którzy już znają Ewangelię Chrystusa - dodał.

Droga do zniesienia celibatu?

Ale zgromadzenie budzi kontrowersje wśród kościelnych konserwatystów, przede wszystkim ze względu na opublikowany przed Synodem dokumenty przygotowujące do synodu, "Lineamenta" i "Instrumentum Laboris"

Mowa jest w nich m.in. o tym, by Kościół "pozwolił się ewangelizować” przez ludy tubylcze i ich kultury przyjął niezgłębionej mądrości, jaką Bóg chce przekazać za ich pośrednictwem”. Przede wszystkim jednak dokumenty zahaczają o problematykę celibatu i roli kobiet w Kościele. Dokument roboczy Synodu postuluje święcenia kapłańskie dla żonatych mężczyzn w Amazonii oraz danie ważniejsze roli kobietom w amazońskim Kościele.

Według konserwatystów, otworzy to drogę do epokowych zmian w całym Kościele, w tym zniesienia celibatu księży.

Konserwatywna rebelia

