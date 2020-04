Państwowe maski zostały sprzedane "prywaciarzom"? Dalsze losy kontrowersyjnego przetargu

Czy profesjonalne maski ochronne, które Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała prywatnym podmiotom za 10-14 złotych można było przeznaczyć szpitalom i służbom? Ministerstwo klimatu, które nadzoruje Agencję Rezerw Materiałowych twierdzi, że nie, bo były zbyt stare. Pytanie, dlaczego więc państwowa instytucja sprzedawała sprzęt, który nie spełniał standardów bezpieczeństwa?

Przypomnijmy, we wtorek opisaliśmy, jak Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała blisko 35 tysięcy profesjonalnych masek ochronnych. Maski neoprenowe Panoramsque typ 1710395 wyprodukowane w 2006 r. miały okres trwałości 15 lat, pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów u producenta. Ostatni taki przegląd wykonany był na przełomie 2012/2013 r. Kolejny należało wykonać w 2018/2019. Bez jego dokonania maski nie należało używać.

Kiedy okazało się, że przegląd masek u francuskiego producenta kosztuje 3 mln zł, Agencja z przeglądu zrezygnowała. I... wystawiła maski, a dokładniej ok. 65 tys. sztuk na sprzedaż. W trzech przetargach - w październiku i grudniu 2019 r., a także w lutym 2020 r. - udało się sprzedać 34,9 tys. masek. Ostatnia sprzedaż miała miejsce, kiedy koronawirus rozprzestrzeniał się na świecie w ekspresowym tempie. Maski sprzedano za 10-14 złotych. Nabywcami były prywatne podmioty, ale również m.in. Państwowa Straż Pożarna w Krakowie.

Niedługo później, w internecie można było je kupić za 400 zł. Obecnie sklep z militarnymi akcesoriami sprzedaje ja za 100-180 złotych.

Zobacz też: Mogą zastąpić respiratory. "Są 10-krotnie tańsze od respiratorów"

Dlaczego w lutym nie trafiły do medyków i do przedstawicieli służb? Ministerstwo Klimatu twierdzi, że nie mogły trafić.

Maski ochronne nie są towarem pełnowartościowym...

- Maski pełnotwarzowe typu Panoramasque 1710395, które nie przeszły wymaganego przez producenta przeglądu, nie są towarem pełnowartościowym, co oznacza, iż nie gwarantują bezpieczeństwa osób ich użytkujących w strefie, w której występuje czynnik zakaźny. Brak aktualnego przeglądu głównego tego towaru u producenta towaru dyskwalifikuje ten towar jako możliwy do użycia w strefie skażonej biologicznie, a zwłaszcza przez pracowników służby zdrowia mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi na Covid-19 - informuje Wirtualną Polskę Departament Edukacji i Promocji Ministerstwa Klimatu.

- Maski nie mogły trafić do medyków ponieważ wymagałyby wymiany części składowych i podzespołów, gwarantujących szczelność tego towaru, a tym samym bezpieczeństwo osób ich użytkujących. Przegląd główny masek nie został wykonany, ponieważ był bardzo kosztotwórczy, tj. niekorzystny z ekonomicznego punktu widzenia oraz czasochłonny, co spowodowałby brak dostępności w rezerwach strategicznych tego towaru na okres od 8 do 12 miesięcy w momencie rozpoczęcia tego procesu - dodają urzędnicy.

Co ciekawe, resort przekonuje, że "maski nie spełniały standardów bezpieczeństwa i nie mogłyby być udostępniane bez wymaganego przeglądu. Byłoby to narażaniem życia obywateli". Przypomnijmy, że nie przeszkadzało to Agencji sprzedać blisko 35 tys. takich masek. Jak się okazuje "bez standardów bezpieczeństwa" i ze świadomością, że odbiorcy będą "narażeni na zagrożenie zdrowia".

Wyjaśnienia Agencji Rezerw Materiałowych nie przekonują posła PO Michała Szczerby, który od początku afery, monitoruje sprawę. - Skoro maski zostały zakupione przez straż pożarną i OSP, to tylko potwierdza, że sprzęt gwarantuje wysoką jakość ochrony. Mimo kończącego się na przełomie 2020 i 2021 okresu ważności - mówi Szczerba.

Reszta masek ochronnych w magazynie

A co z resztą masek - czyli ok. 30 tys. sztuk, które nie zostały sprzedane przez ARM? Według TVN24, w magazynach Agencji miało pozostać jeszcze ok. 24 tysięcy sztuk. Ponad 5 tysięcy trafiło do Chin, jako rządowa pomoc z Polski. Co innego twierdzi "Gazeta Wyborcza", która na początku kwietnia próbowała ustalić co się stało z pozostałymi maseczkami. Dziennikarz "GW" podając się za przedsiębiorców, dzwonił do składnic Agencji w Szepietowie, Wąwale, Tomaszowie Mazowieckim, Kamienicy Królewskiej i Zalesiu, które miały na stanie maski. Sprzęt miał zostać całkowicie rozsprzedany "prywaciarzom".

Pytane przez WP ministerstwo klimatu, zapewnia jednak, że maski, które nie zostały sprzedane są obecnie w magazynach. - Ze względu na kończący się okres ważności, a także brak wymaganych filtrów, nie mógłby być obecnie używany przez lekarzy czy pracowników służby zdrowia. Dlatego też Agencja dokonała zakupu nowych masek wykonanych w nowych technologiach i przede wszystkim nie wymagające dokonywania sukcesywnych i kosztotwórczych przeglądów przez cały ich 15 – letni okres trwałości obowiązujący do 2034 r. - informuje WP rzecznik ministerstwa Aleksander Brzóska.

Mimo zapewnień resortu, warto przypomnieć, że w ostatnim czasie, aż trzykrotnie zmieniało się kierownictwo Agencji Rezerw Materiałowych. W połowie marca został odwołany wieloletni prezes ARM Janusz Turek. Po nim na czele Agencji stanął Leszek Polakowski. A od kilku tygodni nowym prezesem jest Michał Kuczmierowski. Ten ostatni to dobry znajomy i bliski współpracownik szefa KPRM Michała Dworczyka. Kuczmierowski pracował wcześniej w zarządzie PKO BP i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wcześniej przez pięć lat pracował w Banku Zachodnim WBK, kiedy rządził nim Mateusz Morawiecki.

Nowy prezes ARM to działacz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. To on w kwietniu 2010 r. przed Pałacem Prezydenckim ustawił krzyż w miejscu, gdzie po katastrofie smoleńskiej składano znicze. Założył też grupę Polsce i Bliźnim, która miała tego krzyża bronić.