"Państwo wymaga naprawy" mówi prezes NIK o rządach PiS

Jedną z kwestii, którą poruszono w wywiadzie z "Rzeczpospolitą" była również możliwość kontroli służb w kwestii Pegasusa. - Jeśli chodzi o Fundusz Operacyjny to nie ma żadnych instytucji w państwie, która by mogła go sprawdzić. To oznacza, że służby specjalne są państwem w państwie i nikt ich nie kontroluje - odpowiedział prezes NIK.