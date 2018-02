Pani szarpie się z psem we wrocławskim tramwaju. "Czy zwierzę to zabawka?"

Obrońcy praw zwierząt zapowiadają zgłoszenie sprawy właścicielki do prokuratury.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt otrzymał bulwersujące nagranie. Widać na nim, jak kobieta jadąca wrocławskim tramwajem szarpie się ze swoim psem bezskutecznie próbując go ubrać. W którymś momencie uderza go po głowie. IOZ przypomina na Facebooku, że znęcanie się nad zwierzętami, a więc także złośliwe straszenie lub drażnienie zwierzęcia, to przestępstwo. Można za nie trafić za kraty nawet na 2 lata (art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt).