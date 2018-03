Pan Piotr jest niepełnosprawny, ale bardzo chce pracować. Internauci apelują o pomoc

Piotr Mars (36 l.) stracił pracę w 2012 roku. Od tej pory robi wszystko, by znaleźć zatrudnienie, ale musi się zadowolić mniejszymi zleceniami. W rozmowie z Wirtualną Polską zapewnia, że "jeśli tylko dostanie szansę, udowodni jak wiele jest wart".

- Nie znam pana Piotra osobiście. Informację o tym, że jest w trudnej sytuacji znalazłam na Facebooku. Napisałam do niego maila i zgodził się, abym pomogła szukać mu pracy również na innych portalach społecznościowych - mówi Wirtualnej Polsce Gruszka. Kobieta nie spodziewała się, że odzew będzie tak duży. Dostała wiele maili i informacji od zainteresowanych osób. Wszystkich przekierowała bezpośrednio do Piotra Marsa.

Poszukiwania trwają

Mężczyzna potwierdza, że zgłosiło się do niego kilka osób i firm, ale na razie czeka na odpowiedź z ich strony. Podkreśla, że teoretycznie pracę ma nawet dziś, ale jest to umowa na 1/5 etatu. Co więcej, musi to robić zdalnie. - Jestem osobą samodzielną. Mieszkam sam, chodzę po górach i ćwiczę na siłowni. Chciałbym wyjść do ludzi i pracować w towarzystwie, a nie zamknięty w domu - mówi Wirtualnej Polsce.