Padło pytanie o Kurskiego. "Szkodzi polskiej prawicy"

- Każdy popiera kogo chce. Do tego ma prawo pani premier Beata Szydło, a ja będę popierał Wojciecha Kolarskiego. Mój stosunek do Jacka Kurskiego od wielu lat jest taki sam. Uważam, że szkodzi polskiej prawicy. Ja wyobrażam sobie prawicę w przyszłości jako osoby, które walczą o konserwatywne idee, w zupełnie inny sposób, niż robi do Jacek Kurski, mam do tego prawo - stwierdził Marcin Mastalerek w programie Konrada Piaseckiego w TVN24.