Padł rekord. 84 tysiące wyładowań w Czechach

W weekend Czechy nawiedziła najsilniejsza burza tego lata. Intensywne opady spowodowały nagły wzrost poziomu wód w rzekach. W Czeskich Budziejowicach zalane zostały ulice, woda wdarła się do lokali i wyrządziła ogromne zniszczenia. W Kokorach zrujnowana została cała plantacja chmielu. W pobliżu Białej w Beskidach drzewo spadło na turystę. Ratownicy musieli przejść 2,5 km pieszo po trudnym terenie, aby dotrzeć do ciężko rannego mężczyzny. Dopiero gdy pogoda uspokoiła się na moment, helikopter wystartował, by przetransportować poszkodowanego - w ciężkim stanie - do szpitala.