Oszczędzisz nawet 2000 zł na rachunku na prąd

Wszystkie gospodarstwa domowe, bez konieczności składania oświadczenia, będą korzystać z zamrożonych cen do limitu zużycia 2000 kWh. Klienci, którzy są uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów 2600 kWh lub 3000 kWh, muszą założyć specjalne oświadczenia i mają na to czas do końca czerwca tego roku. W tej grupie znajdują się m.in. gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnością, klienci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny i rolnicy. Najwygodniejszą dla klienta metodą złożenia oświadczenia jest internet. Oświadczenie, które dotyczy zwiększenia limitu na energię elektryczną, można złożyć również poprzez aplikację mObywatel.