Oświadczenie Donalda Tuska w sprawie zatrzymania żołnierzy. Posypały się jadowite komentarze

"Szczyt bezczelności. To Tusk z Bodnarem, Kosiniakiem-Kamyszem oraz Tomczykiem są odpowiedzialni za zatrzymanie i oskarżenie żołnierzy broniących granic. Próba przerzucenia odpowiedzialności za to co się stało na prok. Janeczka, który został pozbawiony kompetencji przez neoprokuratora krajowego Korneluka to farsa. To rzeczniczka Korneluka wczoraj mówiła, że polscy żołnierze ‚narazili migrantów’. Przeproście żołnierzy i funkcjonariuszy!" - napisał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.