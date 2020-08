Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na burze. Duże straty w województwie śląskim

"W środę wciąż towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu, a głównie we wschodniej połowie kraju, również burze. Wciąż w czasie burz możliwe są intensywne opady deszczu, do 30-40 mm, grad oraz porywy wiatru do 70 km/h. Nadal będzie ciepło, od 22°C nad morzem do 27°C w centrum Polski, jedynie w obszarach podgórskich temperatura może miejscami nie osiągnąć 20°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni" - czytamy na stronie IMGW.