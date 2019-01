Ostra dyskusja w studiu TVN. Słowa o hejcie

Dzień po pogrzebie Pawła Adamowicza rozpoczęła się polityczna dyskusja na temat odpowiedzialności za śmierć prezydenta Gdańska. - To był mord polityczny - ostro i zdecydowanie ocenił w "Kawie na ławę” TVN24 Sławomir Neumann. Tadeusz Cymański tłumaczył sytuację Kaczyńskiego i wspomniał o "Klątwie". Ostra dyskusja w studiu.

Ostra dyskusja między Tadeuszem Cymański a Sławomirem Neumannem (TVN24/Screen)

- Prosiłbym, żebyśmy dzisiaj nie próbowali rozmywać odpowiedzialności. Jeżeli mamy wybaczyć, skończyć z nienawiścią, to musimy dobrze zdiagnozować to, co się stało. Pawła nie zabili wszyscy, to nieprawda. Dobrze, żebyśmy o tym wiedzieli - powiedział Sławomir Neumann w "Kawie na ławę” TVN24.

- Prosiłbym, żeby zachować pewien umiar, bo na końcu musimy znać przyczynę, wiedzieć dlaczego tak się wydarzyło, żeby to się nie wydarzyło w przyszłości – dodał.

Stwierdził także, że śmierć Pawła Adamowicza to był "mord polityczny na oczach milionów ludzi". Mówił o tym, że cała klasa polityczna, też medialna musi wyciągnąć z tego wnioski. - Ale też państwo musi działać, nie może mówić, że akty politycznego zgonu wystawione przez Młodzież Wszechpolską to mały hejt - podkreślił szef klubu PO.

"Hejtowany Adamowicz"

- Paweł Adamowicz przez ostanie lata był hejtowany, pomawiany między innymi przez służby państwa i te słowa doprowadziły do tragedii. Prosiłbym, żebyśmy dziś nie próbowali rozmywać odpowiedzialności - zaznaczył w programie.

Na jego słowa odpowiedział Tadeusz Cymański. - Gdyby ten człowiek został skazany za naszych czasów i został zamordowany nasz prezydent też powiedziałbyś, że to mord polityczny? - spytał Neumanna. Ten zapewnił, że tak.

- Nawet przesadne wzięcie na siebie odpowiedzialności jest pożyteczne i pozytywne, bo odwrotne: "to oni", nie zaprowadzi nas w dobrą stronę - mówił. Jego zdaniem to nadużycie, by mówić o "mordzie politycznym". - To atak na państwo polskie w tym sensie, że sprawca dążył do tego, żeby przedstawiciela władzy zabić i żeby to było związane z rozgłosem - uważa.

Według Jarosława Kalinowskiego Grzegorz Schetyna zrobił błąd, mówiąc w niedzielę, że słowa z kościoła go nie dotyczą. Ojciec Ludwik Wiśniewski mówił o potrzebie zwalczania nienawiści w życiu publicznym. - To nie jest wezwanie do mnie, ale do tych, którzy spowodowali tę sytuację - powiedział po mszy Schetyna.

- Najwięcej zależy od polityków. Powiem te nazwiska: Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny. To od nich najwięcej zależy - dodał Kalinowski w "Kawie na ławę".

Spór o Kaczyńskiego. Słowa o "Klątwie"

W programie padło także pytanie o nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na pogrzebie Pawła Adamowicza.

Cymański tłumaczył, że sprawa obecności na pogrzebie powinna pozostać w sumieniu i odpowiedzialności konkretnej osoby. Dodał także, że sytuacja Kaczyńskiego "była też nie do pozazdroszczenia".

- Proszę sobie wyobrazić, że wyjątkowo w poniedziałek aktorzy w jednym z przedstawień stwierdzili, że nie będą zbierać pieniędzy na zabójstwo Kaczyńskiego - mówił.

Chodzi tu o sytuację, kiedy podczas ostatniego wystawienia jednego z najbardziej kontrowersyjnych spektakli "Klątwa" w Teatrze Powszechnym wyjątkowo zmieniono scenariusz. Zwykle pod koniec sztuki jedna z aktorek opowiada o zbiórce pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego, na którą chce namówić publiczność. Dodatkowo stojący na scenie krzyż zostaje ścięty piłą mechaniczną. Jak podaje "Polskie Radio 24", 15 stycznia nie zagrano właśnie tej sceny.

Zamiast monologu o morderstwie, aktorka Julia Wyszyńska zapowiedziała minutę ciszy, by uczcić pamięć prezydenta Gdańska.

Cymański powiedział także o hejcie, który dotyka jego samego. - Jakby jutro to spotkało mnie, to bym się nie zdziwił, takie mam wpisy w internecie - stwierdził.