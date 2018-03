Ostatnie słowa zmarłej zakonnicy do Katy Perry: "Proszę, przestań"

Jeden z najdziwniejszych sporów sądowych w Kalifornii obrał dramatyczny kierunek po śmierci jednej z zakonnic procesujących się z piosenkarką Katy Perry.

Co istotne, zakonnice walczyły też w sądzie z własną archidiecezją. To władze kościelne zdecydowały o łączonej transakcji sprzedaży posiadłości-zakonu Katy Perry i zakupie innej willi w Kalifornii dla zakonnic emerytek. 14,5 mln dolarów, jakie zaoferowała Perry archidiecezji w 2015 roku, miało pokryć kupno domu spokojnej starości.

Umowa nie doszła do skutku, bo siostry Callan i Holzman odmówiły. Piosenkarka ponoć odwiedziła starsze panie i próbowała je do siebie zjednać. Prasa brukowa donosi, że miała im m.in. pokazać swój tatuaż z Jezusem i zaśpiewać kościelny hymn. Nie pomogło - dodaje serwis.

Catherine Rose kilka godzin przed śmiercią w sądzie rozmawiała z lokalną stacją Fox11 LA. W swoim ostatnim wywiadzie błagała piosenkarkę: - Proszę, przestań. To co robisz nie przynosi nikomu nic dobrego, a tylko ranisz ludzi. Spór dotyczy budynku i ogrodów wybudowanych w 1927 r. dla biznesmena Earle'a C. Anthony. Zaprojektował go słynny amerykański architekt Bernard Maybeck, łącząc w jednym kompleksie elementy średniowieczne, gotyckie, hiszpańskie a nawet angielskie z epoki Tudorów.