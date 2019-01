Ostatnia droga pięciu nastolatek. Trwają uroczystości pogrzebowe w Koszalinie

Trwa pogrzeb nastolatek w Koszalinie.W kościele jest rodzina i bliscy Julii, Amelii, Gosi, Karoliny i Wiktorii. Przed ołtarzem ustawiono trumny z ciałami oraz urny z prochami dziewczynek.

Ksiądz powiedział na początku, że papież wysłał list do kościoła.. "Chcemy po raz ostatni towarzyszyć dziewczynkom. Wielu z nas jest poza murami kościoła, wspierając modlitwą" - brzmiał jego fragment. Papież Franciszek poinformował, że tuli do serca rodziny zmarłych i modli się o niebo dla dziewczyn.

- Tak jak w sobotę, musimy zacząć od ciszy. Ta cisza jest przepełniona bólem. W tej ciszy można usłyszeć słowa Boga. Można pozwolić Bogu na to, by nas poprowadził - mówił ksiądz. - Jesteśmy w tym kościele razem z dziewczynkami i chcemy o nich pomyśleć w sposób najwspanialszy. W przyjaźni były razem i razem pozostaną. Gdy razem są tutaj i gdy razem będą spoczywać na cmentarzu - powiedział do zgromadzonych.