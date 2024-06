Ostatni sondaż przed wyborami. Wygrywa Koalicja Obywatelska

Z sondażu Ipsos dla TOK FM i OKO.press wynika, że niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego wygra Koalicja Obywatelska. Głosowanie na to ugrupowanie deklaruje 33 proc. badanych. Drugie miejsce nie zaskakuje - to Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29 proc. głosów. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja.