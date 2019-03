Ostateczna decyzja NSA. "Zdekomunizowane" adresy zostają

Plac Wilhelma Szewczyka w Katowicach oraz Rondo Edwarda Gierka w Sosnowcu. Te dwa legendarne miejsca w województwie śląskim znikają z mapy. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Proces jest pokłosiem uchwalonej przez Sejm w 2016 tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Zobowiązał on samorządy do zmiany nazw ulic, których patronami są osoby bądź organizacje symbolizujące komunizm. Te miały je dokonać do września 2017 roku. W przeciwnym razie decyzję mieli podjąć wojewodowie.