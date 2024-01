Oskarżony rzucił się na sędzinę. Szokujące nagranie z Las Vegas

Prosił o złagodzenie kary

Redden na środowej rozprawie odpowiadał z wolnej stopy. Liczył też na to, że wyrok będzie łagodny i nie trafi do więzienia. Przekonywał sędzinę, że jest "osobą, która nigdy nie przestaje próbować postępować właściwie, bez względu na to, jak jest to trudne".