Oskarża ks. Henryka Jankowskiego. Piotr J. jest niewiarygodny?

Twierdzi, że jest ofiarą ks. Henryka Jankowskiego. "Rzeczpospolita" zwraca jednak uwagę na kłopoty Piotra J. z wiarygodnością. W innej, ale podobnej sprawie, prokuratura uznała mężczyznę za konfabulanta. Mowa o rzekomym gwałcie, którego miał dopuścić się "prominentny polityk SLD".

"Kłopoty z wiarygodnością oskarżyciela prałata Jankowskiego" - brzmi tytuł artykułu "Rzeczpospolitej". Czytamy w nim, że Piotr J., który twierdzi, że został skrzywdzony przez księdza, oskarżał o to jeszcze inną osobę - "prominentnego polityka SLD". Prokuratura mu jednak nie uwierzyła. Mają dowodzić temu materiały ze śledztwa z lat 2006–2007, do których dotarł dziennik.

Wynika z nich, że w 2006 r. Piotr J. oskarżył ministra z SLD o gwałt, do którego miało dojść w 2004 roku w hotelu Sheraton. Chłopaka, który pracował jako męska prostytutka w centrum Warszawy podczas gwałtu rzekomo przytrzymywało i uciszało dwóch funkcjonariuszy BOR. Świadkiem zdarzenia był podobno jeszcze jeden polityk SLD.

Śledztwo jednak umorzono. Nikt nie potwierdził, że Piotr J. został zgwałcony. "Niektórzy mówili za to o jego chęci bycia w centrum zainteresowania i skłonnościach do konfabulacji" - pisze "Rzeczpospolita". I dodaje, że Piotr J., kiedy składał zawiadomienie w sprawie, przebywał w więzieniu.

Sprawa z ks. Jankowskim

Piotr J. o gwałt oskarża też ks. Jankowskiego. Rzekoma ofiara w 1997 roku miała wtedy 14 lat. Duchowny zabrał chłopca na plebanię, bo był głodny i wyziębiony. Według oskarżyciela ksiadz nie tylko jednak go nakarmił i dał schronienie, ale też zaproponował nocleg we wspólnym łóżku, miał rozebrać, zmusić do seksu oralnego i oglądania filmów pedofilskich.