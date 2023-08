Osiem spalonych kościołów. Tłum z Pakistanu wziął odwet za Koran

Do przywrócenia spokoju w dzielnicy wezwał też władze Pakistanu Departament Stanu USA. - Jesteśmy więc głęboko zaniepokojeni, że kościoły i domy stały się celem ataków w odpowiedzi na doniesienia o profanacji Koranu w Pakistanie. Popieramy pokojową wolność słowa oraz prawo do wolności religii i przekonań dla każdego - powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel. - Przemoc lub groźba użycia przemocy nigdy nie jest akceptowalną formą wyrażania siebie. Wzywamy władze Pakistanu do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w tej sprawie.