Orban może wystąpić przeciwko Polsce? Tomasz Siemoniak mówi, kiedy

Węgry deklarowały, ze stoją po stronie Polski w sporze z Unią Europejską. Według Tomasza Siemoniaka nie jest jednak to takie pewne. - Jeżeli interes Węgier będzie taki żeby wystąpić przeciwko Polsce, Orban nie zawaha się ani sekundy - powiedział Tomasz Siemoniak.

- To nie Bruksela jest problemem czy jej ocena tego co się dzieje w Polsce, tylko to co się dzieje właśnie w Polsce. Wyraźnie jesteśmy przeciwni sankcjom. Powiedzieliśmy to bardzo jasno. Mówię o tym jakie jest stanowisko kierownictwa Platformy. Dlatego byliśmy przeciwni głosowaniu za rezolucją bo znalazł się tam fragment dot. sankcji - mówił Tomasz Siemoniak w rozmowie z Konradem Piaseckim w Gościu Radia Zet.