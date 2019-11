Opole. Dramatyczny apel TOZ. Nie mogą ratować kolejnych zwierząt

Opole. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ma już dość. Brakuje środków i osób do pomagania kolejnym potrzebującym. Organizacja zamieściła apel w tej sprawie.

Opolskie TOZ zamieściło wpis na Facebooku. "Nie jesteśmy w stanie przyjąć do siebie ani jednego zwierzaka więcej. Nie jesteśmy w stanie pojechać na żadną interwencje. Nie uratujemy już ŻADNEGO POTRZEBUJĄCEGO ISTNIENIA! Nie mamy już na to środków. MÓWIMY STOP. Nie można pomagać nie mając za co" - czytamy w dramatycznym apelu.