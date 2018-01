Omyłkowo wysłała chłopakowi wiadomość o swojej zdradzie. 17-latka popełniła samobójstwo

Mieszkańcy angielskiego miasta Wigan nie mogą się otrząsnąć z szoku po śmierci Charlotte Guy.

Dziewczyna powiesiła się niedługo po wysłaniu wiadomości na Snapchacie. Informacja miała trafić do jej przyjaciela, któremu zwierzyła się ze zdrady. Jednak wysłała ją do swojego chłopaka.

Kiedy Charlotte zorientowała się, że popełniła błąd, wpadła w rozpacz. Napisała do swojego chłopaka wiadomość z przeprosinami. Krótko później 20-letni Jack Hirst dostał jeszcze jedną. Okazało się, że był to ostatni kontakt, jaki popularna studentka college'u nawiązała ze swoim chłopakiem.

Jack Hirst zapewnia, że próbował wielokrotnie dzwonić do Charlotte. Jej wiadomości brzmiały jak alarm, dlatego chłopak robił, co mógł, by się z nią skontaktować. Jednak dziewczyna nie odbierała telefonu - pisze "Daily Mail".