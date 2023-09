Na plecach strażaków do Sejmu? Kandydat PiS-u zaprzecza, że to była kampania

Błażej Poboży: moją obecność dostrzeżono dopiero teraz

"Mogę tylko żałować, że moja obecność na Warmii i Mazurach została dostrzeżona medialnie dopiero niedawno, podczas gdy moje wizyty obejmują dużo dłuższy czas, bo blisko 4 lata pracy w MSWiA. Przez ten okres odbyłem setki spotkań i tysiące rozmów na temat funkcjonowania naszych formacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz bieżących spraw dotyczących regionu" - tak wiceminister Poboży odpowiada na kolejne pytanie WP, co skłoniło go do zainteresowania się akurat Warmią i Mazurami.