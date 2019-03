Olkusz: policja zatrzymała 39-letniego mężczyznę. Jest podejrzany o rozsyłanie gróźb politykom

Kolejny mieszkaniec Małopolski został zatrzymany pod zarzutem kierowania gróźb wobec polityków i ich rodzin. Jak się okazało 39-latek ma już na swoim koncie podobne wyczyny, m.in. wywołanie fałszywego alarmu bombowego w konsulacie Niemiec we Wrocławiu.

Sprawą gróźb kierowanych drogą elektroniczą do biura jednego z polityków zajmowali się policjanci z Wydziału Cyberprzestępczości Komendy Stołecznej Policji we współpracy z małopolska policją. Szybko ustalili, że pogróżki wysyłał prawdopodobnie 39-letni Mariusz K., mieszkaniec Olkusza.

W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli sprzęt, który najprawdopodobniej był wykorzystany do przesyłania gróźb, telefony komórkowe oraz karty SIM.

"Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że 39-latek już wcześniej był zatrzymywany do podobnych spraw, m.in. w 2013 roku za informacje o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w Konsulacie Niemiec we Wrocławiu" - podała policja.

Mężczyzna trafi teraz do więzienia, by odbyć wcześniej zasądzony wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Odpowie również za groźby wobec polityków.

To już kolejny mieszkaniec Małopolski zatrzymany za grożby kierowane wobec polityków. W poniedziałek policja zatrzymała 28-latka podejrzewanego o wysłanie pogróżek do prezydentów 10 miast i Lecha Wałęsy. Okazało się, że to Przemysław M., bezrobotny mieszkaniec Krakowa, przebywający w Warszawie.