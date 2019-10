Oleśnica. Zwłoki dziecka w skuterze. Areszt dla matki

Dramatyczne odkrycie w Oleśnicy. W garażu jednego z domów odkryto zwłoki noworodka. 36-letnia Natalia B. jest podejrzana o dzieciobójstwo. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Oleśnicy zastosował wobec niej dwumiesięczny areszt.

Dramatycznego odkrycia dokonano8 października , gdy Natalia B. zgłosiła się do szpitala we Wrocławiu z powodu silnego krwawienia z narządów rozrodczych. Wówczas lekarze stwierdzili, że kobieta niedawno urodziła dziecko.

Kobieta wskazała szpital, w którym miało dojść do porodu. Jednak okazało się, że w miejscowości, którą podała Natalia B,. nie znajduje się wyspecjalizowana w porodach placówka szpitalna. Wobec powyższego została powiadomiona o tym fakcie policja - informuje TVP Info.

Natalia B. została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut dzieciobójstwa oraz znieważenia zwłok noworodka. Natalia B. nie przyznała się do pierwszego z zarzutów, natomiast przyznała się do drugiego. Nie chciała składać wyjaśnień.