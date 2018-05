Olejnik do Trzaskowskiego: pan się patrzy na ekran, na siebie, zamiast na mnie

- Może pan się na mnie patrzeć? - tak Monika Olejnik zwróciła się do Rafał Trzaskowskiego podczas rozmowy w "Kropce nad I". Polityka Platformy Obywatelskiej rozpraszał ekran znajdujący się za plecami dziennikarki.

– Może pan się do mnie patrzeć? To strasznie irytujące, że pan się patrzy na ekran, na siebie, zamiast na mnie. Jestem tutaj, panie pośle – powiedziała Olejnik do polityka. Zmieszany Trzaskowski przeprosił za swoje zachowanie i postarał się, by patrzeć dziennikarce prosto w oczy.