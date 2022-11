Okrutna egzekucja na wagnerowcu. Rosjanin chciał walczyć dla Ukrainy

W piątek wieczorem Telegram obiegło nagranie, w którym wojownicy najemniczej Grupy Wagnera dokonują okrutnej egzekucji na rosyjskim więźniu. Był to Jewgienij Nużin, zwerbowany latem do walk na froncie w Ukrainie. Mężczyzna został złapany podczas jednej z misji przez żołnierzy Kijowa, po czym poddał się, tym samym dokonując dezercji. Pech chciał, że Rosjanie dopadli go po wymianie jeńców i ukarali za zdradę.