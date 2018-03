Odwiedziliśmy wieś bohatera filmu „Twarz”. Polskiego piekiełko zasłużyło na „Złote lwy”

Małgorzata Szumowska w filmie o mężczyźnie z przeszczepioną twarzą wykrzywiła obraz polskiej prowincji i dostała „Złota lwy” w Berlinie – pada zarzut. Pojechaliśmy do jego wsi. Polskie piekiełko, które tam zastaliśmy pokazuje, że reżyserka wiernie pokazała nasze przywary.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(ONS.pl)

Historia mieszkającego w podwrocławskiej wsi mężczyzny, któremu cztery lata temu lekarze dali drugie życie była głośna w całej Polsce. Testy o mężczyźnie dzielnie walczącym o powrót do normalnego życia i wspierającej go lokalnej społeczności pojawiały się przez kolejne lata. Potem zapadła cisza. Do filmu Małgorzaty Szumowskiej „Twarz”, w którym pan Grzegorz ze wsi Niemil jest pierwowzorem głównego bohatera. W nagrodzonym na festiwalu w Belinie obrazie główny bohater wraca do rodzinnych stron po przeszczepie, gdzie jest odrzucony nawet przez najbliższych.

Reżyserka dostaje po głowie. Dziennikarz Tomasz Sommer pisze na twitterze: „Fakt: Grzegorz Galasiński po przeszczepie twarzy mieszka w wiosce Niemil. Cała wioska mu pomaga, sołtys, proboszcz. Fikcja: Gośka Szumowska robi film o tym, że mała polska wioska wyżywa się na mężczyźnie po przeszczepie twarzy. Efekt: Srebrne Lwy w Berlinie”.

Dzwonie do Sommera z pytaniem, skąd ma te informacje. Odpowiada, że gdzieś czytał o pomocy, którą pan Grzegorz otrzymuje na rehabilitację Ostatni tekst, jaki znajduję jest sprzed niemal roku. Jadę do rodzinnej wsi Galasińskiego, by zobaczyć na własne oczy, jaka jest prawda.

Z założenia to miał być prosty tekst. Jego bohaterami tekstu mieli być sąsiedzi, na których pomoc wciąż może liczyć Galasiński. Te założenie zderzyły się ze smutną rzeczywistością.

Sołtys Niemila, która przed kilkoma laty organizowała pomoc dla pana Grzegorza, nie jest tego dnia na miejscu. Nie potrafi wskazać mieszkańców Niemili, którzy wciąż pomagają swojemu sąsiadowi. Sołtyska stara się pomóc jak może i dzwoni do Grzegorza Galasińskiego, by w naszym imieniu go zapytać, czy zgodzi się na rozmowę. Okazuje się, że nie chce on się wypowiadać w mediach.

Od roku we wsi nie ma też proboszcza, który był zaangażowany w organizację pomocy dla mężczyzny. Następca przyznaje z nami, że Galasińskiego widział tylko raz, gdy był u niego z kolędą. Wyjaśnia, że nie poruszał w rozmowie tematu wypadku, by nie zmuszać go do powrotu do trudnych wspomnień.

Jest mroźne popołudnie. Niemil, w którym mieszka 400 osób sprawia wrażenie wyludnionego. Główna ulica wsi hula zimny wiatr. Na maszcie przy zaniedbanym ceglanym budynku łopocze polska flaga. Nieliczni mieszkańcy, których spotykam, nie mają wiele do powiedzenia na temat pana Grzegorza. Przyznają, że po operacji wszyscy mu pomagali, a teraz może liczyć głownie na wsparcie rodziny.

A teraz? - pytam.

- Pierwsze słyszę, by mu ktoś wciąż pomagał. Ludzie różnie reagują. Nie wszyscy wiedzą, jak się zachować – mówi jedna z mieszkanek wsi.

- Żal człowieka. Czasami go widujemy, jak idzie do skrzynki na listy – mówi starsza kobieta. Wskazuje na dwa domu, gdzie według niej mogą mieszkać ludzie wspierający Galasińskiego.

W pierwszym z nich drzwi otwiera mężczyzna i zaprasza do środka. – Nie dziwię się, że nikt nie chce mówić o Grzegorzu. Sytuacja we wsi nie jest tak różowa, jak to pokazywały media – przyznaje. Nie chce się wypowiadać pod nazwiskiem.

- To typowa mała społeczność. Wszyscy o wszystkich wiedzą, plotkują. Jest pełno zawiści – dodaje jego żona. Grzegorza tu przez półtora roku nie było, gdy trwał remont w jego doku. Mieszkał wtedy w wynajętym mieszkaniu w innej miejscowości. Gdy wrócił, to sporo się zmieniło, a on sam zaczął trzymać dystans. Pomaga mu tylko rodzina. Może nie chce kontaktu z ludźmi, bo jest rozgoryczony? – zastanawia się.