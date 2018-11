Odra atakuje na Pomorzu. Cztery przypadki odry na terenie dużej firmy

Coraz więcej przypadków odry w Polsce. Sanepid alarmuje o przypadkach na Pomorzu. - Zachorowały 4 nieszczepione osoby pracujące w dużej firmie produkcyjnej w powiecie kwidzyńskim - poinformował pomorski inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak.

Do tej pory na Mazowszu odnotowano 18 przypadków podejrzenia zachorowania na odrę: 17 w powiecie pruszkowskim i jeden w warszawskim. Ale pojawiają się doniesienia o chorobie także w innych częściach Polski.

Jak informuje dziennikarz RMF FM, chorzy pracowali w dużym zakładzie produkcyjnym, bezpośrednio narażonych na kontakt z nimi mogło być aż 950 osób, w tym 700 obywateli Ukrainy. Jak ustalił "Dziennik Bałtycki", zakażone osoby to obywatele Ukrainy: dwie kobiety i jeden mężczyzna. Kobieta i mężczyzna wymagali hospitalizacji, dlatego zostali przetransportowani do szpitala w Gdańsku. Trzecia osoba, w stanie dobrym, otrzymała zwolnienie larskie i została zwolniona do domu.