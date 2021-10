Odporność. Jak o nią zadbać?

Jak dbać o odporność i dlaczego to takie ważne?

Na nasz układ immunologiczny wpływa wiele czynników – zaczynając od stylu życia, poprzez przebyte infekcje czy przyjmowanie różnych leków. Jeżeli jesteśmy osłabieni, zmęczeni, często dotykają nas przeróżne alergie, to sygnał, że nasz organizm potrzebuje wsparcia. Na odporność wpływ mają też przyjmowane przez nas leki, a w szczególności antybiotyki, które leczą zakażenia bakteryjne, a jednocześnie zaburzają naszą florę jelitową. Mikroflora odpowiedzialna jest w dużej mierze za nasze zdrowie, to właśnie w niej znajdują się dobroczynne bakterie gotowe do walki z chorobotwórczymi patogenami. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie probiotyków w czasie i po antybiotykoterapii. W tych małych kapsułkach znajduje się mnóstwo zdrowych, potrzebnych nam do prawidłowego funkcjonowania bakterii. Więcej szczegółów dotyczących mikrobioty znajdziemy na www.lakcid.pl.