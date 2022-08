Odnotowano promieniowanie z Czarnobyla w grzybach. Ekspert o tym, czy mamy się czego bać

- Popularne mity na temat grzybów są przyczyną wielu nieszczęść. Trujący grzyb wcale nie jest gorzki czy piekący. Nie ma też nic do rzeczy jedzący go ślimak czy czerniejąca cebula wrzucona do wywaru. To zwykłe mity i przesądy. Trujący grzyb jest przysmakiem roślinożernych zwierząt leśnych. Jego smak jest, paradoksalnie, często słodki. Właśnie to myli ludzi - komentował.