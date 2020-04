Odmrażanie sportu w okresie epidemii koronawirusa w Polsce.Plan premiera Matusza Morawieckiego

Odmrażanie sportu. Koronawirus w Polsce. Sport amatorski i zawodowy

Następne etapy odmrażanie, ogłoszone w sobotę przez premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczą sportu. Nie nastąpią one jednocześnie dla wszystkich dyscyplin i aktywności sportowych, ale zostało to rozłożone w czasie. Już w piątek, 24 kwietnia br., rozpoczęła się dwutygodniowa kwarantanna sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021 r. Jeśli u żadnego z nich nie zostanie stwierdzona obecność koronawirusa, to po tym czasie ma zostać podjęta decyzja o wznowieniu przez nich treningów grupowych.