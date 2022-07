Odmawiają naprawy rosyjskich czołgów. Wciąż znajdują się w nich ciała żołnierzy

Mobilizacja rosyjskich przedsiębiorstw

Putin szuka rozwiązań, które pomogłyby w utrudnionych naprawach zniszczonego sprzętu wojskowego. Jednym z pomysłów jest pełna mobilizacja przedsiębiorstw znajdujących się w Rosji. Będą one zobowiązane do tego, by na mocy państwowego rozkazu zawierać kontrakty na warunkach wojskowych. Dla pracowników takich przedsiębiorstw będzie to oznaczało pracę po godzinach, bez wolnych weekendów i bez urlopów - bez rekompensaty za nadgodziny. Poszukiwanie nowych rozwiązań wydaje się niezbędne. Problemy z naprawą sprzętu ciągną się co najmniej od maja. To właśnie wtedy zaczęto sprowadzać do walk w Ukrainie przestarzałe czołgi T-62M i T-62МВ, mobilizowane i odbierane z rezerwy oraz z inwentarza jednostek wojskowych w Tadżykistanie, Libii i Syrii. Podobne problemy dotknęły też Ukrainę, w której znaczna część zakładów naprawczych została zniszczona już na początku wojny. Z tego powodu państwo to zmuszone jest szukać wsparcia członków UE oraz NATO.