Odeszła z Nowoczesnej, może zostać prezydentem. Schmidt mówi WP, dlaczego

Joanna Schmidt w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdza, że rozważa kandydowanie w wyborach prezydenckich w Poznaniu. Gdyby była posłanka Nowoczesnej się zdecydowała, bylibyśmy świadkami niezwykle ciekawego starcia w stolicy Wielkopolski. Jednego z najciekawszych w wyborach samorządowych.

"Czy Poznań będzie miał po raz pierwszy w historii kobietę - prezydenta? Czas iść do przodu. Wiele osób namawia mnie do startu. Decyzję podejmę w najbliższych tygodniach" - napisała nieoczekiwanie w poniedziałek po południu Joanna Schmidt na swojej stronie na Facebooku.

- Ludzie namawiają mnie do startu w wyborach prezydenckich w Poznaniu, te namowy nasiliły się po tym, jak zdecydowałam się odejść z Nowoczesnej . Bardzo poważnie to rozważam - przyznaje Wirtualnej Polsce była posłanka Nowoczesnej, która w ubiegłym tygodniu rozstała się z ugrupowaniem Katarzyny Lubnauer .

W rozmowie z nami Schmidt mówi, że wraz ze współpracownikami przeprowadzi w najbliższym czasie analizy, które pokażą, jak duże szanse na sukces miałaby, startując w Poznaniu. - Zbadamy skalę poparcia, choć wiem, że już dziś byłaby ona wysoka - mówi z pewnością siebie w głosie posłanka Nowoczesnej. Przypomina o swoim świetnym wyniku z wyborów parlamentarnych, w których uzyskała najlepszy rezultat w okręgu poznańskim ze wszystkich startujących wówczas kandydatów (zdobyła ponad 35 tys. głosów). - To jest moja baza. Jest o co walczyć - mówi WP Schmidt.

- W Poznaniu jest spory elektorat anty-PiS, ale jednocześnie nie jest on do końca przekonany do prezydenta Jaśkowiaka - wyjaśnia Schmidt.