Oddajesz osocze? Możesz liczyć na ulgę podatkową

Osocze i ulga podatkowa. Skarbówka docenia dawców

Osocze ozdrowieńców jest niezwykle potrzebne do walki z pandemią koronawirusa. Fiskus w zamian za oddanie osocza daje ulgę podatkową. To ma zachęcić do tego, by pomóc w walce ze śmiercionośnym wirusem. Informację o tym w Ministerstwie Finansów potwierdziła "Rzeczpospolita".