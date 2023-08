Odczuwać senność? Jak sobie z tym poradzić?

Porady dla lepszego snu w nocy:

Jeśli masz trudności ze snem, pamiętaj o: ograniczeniu kofeiny i cukru przed snem; ustaleniu regularnych godzin snu, co pozwala organizmowi dostosować się do rutyny; regularnych ćwiczeniach, unikając ich tuż przed snem; stwarzaniu komfortowych warunków do snu: ciemności, ciszy i komfortowej temperatury. Unikaj spania przy włączonym telewizorze czy przy głośnej muzyce.