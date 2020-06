Ochrona SOP dla ministra Łukasza Szumowskiego. Już wcześniej woził się jak VIP

Auto od jakiegoś czasu stało na dziedzińcu resortu zdrowia, podczas konferencji prasowych ministra bądź jego zastępcy. Autem SOP minister przyjeżdżał do biura PiS na Nowogrodzką lub do Kancelarii Premiera. W agencjach prasowych bez trudu można odnaleźć zdjęcia polityka wysiadającego z BMW. Samochód spełnia wszystkie wymogi pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. I ma zamontowany "kogut” na dachu.

Zgodnie z kodeksem drogowym, pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych. Według przepisów, jest to możliwe np. podczas wykonywania zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona. .