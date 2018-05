Obwodnica Gdańska. Groźny wypadek z udziałem karetki. Tworzy się gigantyczny korek

Na obwodnicy Gdańska samochód osobowy wjechał w tył karetki. Dwie osoby, w tym ciężarna 28-latka, trafiły do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na trasie utworzył się gigantyczny korek. Ma już 5 km długości i cały czas rośnie.

Do wypadku doszło przed godz. 10 w okolicach zjazdu na ul. Słowackiego (węzeł Matarnia). Kierujący samochodem mitsubishi zjechał z lewego na prawy pas, doprowadzając do kolizji z samochodem marki volkswagen.

Auta zjechały na pas awaryjny i czekały na przyjazd karetki pogotowia do 28-letniej kobiety. Gdy ta pojawiła się na miejscu, ustawiła się za pojazdami na pasie awaryjnym. Prawy i lewy pas były wolne. Wtedy w karetkę uderzył inny samochód - mercedes, który prowadziła 55-letnia kobieta. Przy okazji zaczepiła o kolejne auto.

Policja ustala przyczyny zdarzenia. Na tę chwilę wiadomo, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. 28-latka i 55-latka zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu najprawdopodobniej nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przejezdny jest jeden pas w kierunku Łodzi. Policjanci apelują o nierobienie zdjęć, co potęguje korek na drodze ekspresowej w obu kierunkach. Ma już 5 km i rośnie. Zaczyna się w połowie trasy z Karwin do Osowej i ciągnie aż do Matarni.