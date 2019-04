Oburzenie po wyroku. Oskarżony to syn znanego adwokata

- Jak człowiek, który zabił mi syna, może być tak wybielany? - pyta zrozpaczony ojciec zabitego 16-letniego Patryka. Nastolatek zginął w 2017 roku od ciosów nożem. Jego zabójca to syn znanego adwokata. Dostał tylko 5 lat więzienia.

W trakcie szarpaniny zadał cios nożem w tętnicę udową, a potem w brzuch 16-letniego Patryka. Chłopak trafił do szpitala i przeszedł wielogodzinną operację. Mimo to, nie udało się go uratować.

Sąd stwierdził, że chłopak nie działał z niskich pobudek i nie chciał zabić. - Sąd nie znalazł żadnych podstaw do tego, by oskarżony chciał zabić Patryka P. Nie było podstaw do tego, by uznać że dopuścił się zbrodni zabójstwa – mówił sędzia Roman Narodowski. Uznano też, że oskarżony działał w obronie swojego kolegi.