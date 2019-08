Oburzenie po słowach arcybiskupa o "tęczowej zarazie". Kidawa-Błońska: niebezpieczne

- To niebezpieczne słowa padające z ust biskupa. Niedobre i szkoda, że miało miejsce - skomentowała w Polsat News słowa abp. Jędraszewskiego wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jędraszewski mówił o "tęczowej zarazie".

Krakowski metropolita abp Marek Jędraszewski podczas homilii w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nawiązał do współczesnej sytuacji w Polsce. - Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły - powiedział w kazaniu. Po czym dodał: nie czerwona, a tęczowa.

- Związki partnerskie należny uregulować i to zrobimy. Trzeba przeprowadzić akcję edukacyjną, żeby ludzie zrozumieli czym te związki są. Jeżeli na zimo opowie się co to prawo daje, to każdy zgodzi się, że tak powinno być. 70 proc. Polaków akceptuje związki partnerskie - dodała.