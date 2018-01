Obliczyli moc bomby Kim Dzong Una. Oszacowali, co się stanie, gdy uderzy w Hawaje

Eksperci twierdzą, że Korea Północna dysponuje bombą o dużo większej sile, niż ta, która spadła na Hiroszimę czy Nagasaki.

Tragicznych skutków ataku byłoby więcej. Jednym z bardziej oczywistych jest skażenie zasobów jedzenia i wody pitnej dostępnych na wyspie. Eksperci portalu DefenseOne wskazują jednak na bardziej niebezpieczną rzecz. Chodzi o to, że wybuch atomowy doprowadziłby do powstania niebezpiecznego tsunami, które byłoby na tyle silne, by ponieść radioaktywny pył powstały po wybuchu nawet do wybrzeży USA.