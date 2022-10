O aborcji i działalności Kościoła w Toruniu. Odbył się Europejski Kongres Kobiet

- Żaden Donald, żaden Władysław, żaden Szymon, a tym bardziej Jarosław nie załatwi tego co załatwią posłanki Lewicy. Nie zajmą się tym, żeby prawo liberalizujące aborcję zostało wdrożone. Nie wprowadzą wam tabelek "dzień po", nie doprowadzą do bezpiecznej antykoncepcji. Nie pochylą się nad tym, żebyśmy miały żłobki i przedszkola. Nie doprowadzą do tego, żebyśmy zarabiały na równi z facetami. Nie doprowadzą do tego żebyśmy miały równe prawa na stanowiskach, w zakładach pracy czy instytucjach publicznych. To załatwią posłanki Lewicy - powiedziała do uczestniczek kongresu współorganizatorka kongresu, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.