"NYT": Ukraina walczy z Rosją i z "wysokimi oczekiwaniami". Świat spragniony natychmiastowych sukcesów

Jak komentuje "The New York Times", uwagi prezydenta są podsumowaniem wypowiedzi innych ukraińskich urzędników, którzy od tygodni mówili, że kontrofensywa będzie postępowała powoli. Hanna Maljar, wiceminister obrony, powiedziała we wtorek, że siły ukraińskie posuwają się naprzód "małymi krokami".